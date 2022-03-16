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Каждый день мы уничтожаем большие объемы сил и средств российских оккупантов, – Костенко о ситуации на Николаевщине

16 мартa, 2022 среда
11:54
война с Россией ВСУ

Народный депутат, боец ТерОбороны Роман Костенко рассказал о ситуации на Юге Украины

Нардеп сделал это в эфире Эспрессо.TV.

"Враг отброшен на далекое расстояние от Николаева - минимум на 20 км. Но российские кафиры все равно обстреливают гражданские объекты и бьют по инфраструктуре города. Вчера со стороны Николаева были отправлены "подарки" врагу, который пытается удержать Херсонскую территорию. Вчера был поражен Чернобаевцы, где было уничтожено около 20 вертолетов, много техники и личного состава противника", - отметил Костенко.

Нардеп также добавил, что силами ВСУ и ТРО было уничтожено несколько мостов, чтобы усложнить передвижение врага и не подпускать оккупантов в Николаев.

"Каждый день мы уничтожаем большие объемы сил и средств противника, большие колонны. И неизвестно, точно ли через 10 дней у российских оккупантов не будет возможности наступать. Но мы уже сбили им желание наступать – проактивных действий со стороны российских оккупантов нет. На некоторых участках они окапываются и переходят к обороне, то есть уже не могут вести наступательные действия", - заметил Костенко.

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