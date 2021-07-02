"Каждый день мы хотим, чтобы она была с нами": герцоги Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы

Об этом сообщает ВВС .



1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет.



Уильям и Гарри вместе посетили церемонию в саду у Кенсингтонского дворца.



"Мы помним ее любовь, силу и характер. Качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней", - сказали Гарри и Уильям о Диане.



Они надеются, что памятник "навсегда останется символом ее жизни и ее наследия", поблагодарили "всех тех, кто хранит память о нашей матери".



Во время церемонии они заявили: "Каждый день мы хотим, чтобы она была с нами". Во время реконструкции сада, в котором открыли монумент, высадили более 4000 цветов.

Отмечается, что сад будет открыт для посещения бесплатно с пятницы, 2 июля, в соответствии с часами работы Кенсингтонского дворца.

На открытии монумента были всего несколько гостей - принц Уильям, принц Гарри, две сестры Дианы, ее брат и члены комитета, занимавшегося проектированием монумента.

Уильям и Гарри вошли в сад вместе. Гарри некоторое время оживленно беседовал со своими двумя тетями и дядей. Ни один из них не выступал публично на мероприятии. Не было ни выступлений, ни фанфар.

Принц Гарри намекал на трудности в отношениях с принцем Уильямом после своего отказа от выполнения обязанностей члена королевской семьи в прошлом году.

В марте он сказал в интервью Опре Уинфри, что братья идут "разными путями". В мае он рассказал о нежелании своей семьи говорить о смерти матери и о том, как от него ожидали молчаливого "страдания".

Гарри, который живет в США со своей женой, герцогиней Сассекской, и двумя их детьми, прибыл в Великобританию на прошлой неделе.



