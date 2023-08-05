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Мнение
Главная Мнение Каждый день читаю и смотрю новости из разных источников, стран, на разных языках
OPINION

Каждый день читаю и смотрю новости из разных источников, стран, на разных языках

5 августа, 2023 суббота
08:38
Мнение

На русском тоже. Как путинские, так и антипутинские. И вот что интересно: экспертами и для первых, и для вторых являются люди, представляющие российско-культурную часть общества

И если эксперты пропутинских медиа, как правило, уже в Москве чуть ли не с 2014 года, то симпатики российских либералов в Украине. Даже сознательные и глубокие медиа, которые создают "хорошие россияне", будут приглашать и цитировать Арестовича или Гордона, но никогда или крайне редко, например Забужко или Вадим Денисенко или любого другого эксперта или эксперта из среды украинской культуры.

Казалось бы, явление не уникально. Французские медиа приглашают комментировать франкоязычных экспертов, а польские – польскоязычных. Но в деле с россиянами дело не в языке. Русским владеет много украинцев. Им интересны на самом деле только носители и симпатики российской культуры, взглядов и предпочтений. Очевидно, есть редкие исключения, которые, впрочем, не опровергают тенденции.

Так же ведут себя и русскоязычные ведущие так называемого "украинского иновещания", которые за бюджетные средства тоже продолжают лелеять "русский мир" вместо продвижения украинского мира. Такие медиа и убедили Путина, что его в Украине будут цветами встречать и продолжают это делать.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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Культура
Николай Княжицкий
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