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Каждый четвертый человек из Украины трудоспособного возраста начал работать в Польше, - Radio Poland

8 мая, 2022 воскресенье
10:46
война с Россией

В Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в страну, это каждый четвертый беженец трудоспособного возраста из базы данных "PESEL"

Об этом заявил уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, сообщает Radio Poland.

"Например, в Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных "PESEL" есть более 400 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", - отметил Шефернакер.

Некоторые беженцы пытаются отказаться от помощи и самостоятельно снимают себе жилье.

Уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины напомнил, что Польша пока не получила от Европейского Союза никаких средств, которые можно было бы использовать для помощи беженцам из Украины.

Павел Шефернакер добавил, что Польша предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины.

  • Напомним, около 50% официально трудоустроенных украинцев в Польше работают неквалифицированной рабочей силой .
  • Для беглых от войны украинцев в Польше благотворителям удалось собрать 1215 переносных персональных компьютеров. Впрочем, желающих было столько, что организаторы акции прекратили прием заявок.

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