Об этом Сергей Шкарлетт заявил у себя в telegram-канале.

"Доступность образования является одним из ключевых приоритетов МОН. Именно поэтому команда Министерства образования и науки вместе с органами местного самоуправления делает все возможное, чтобы создать необходимые условия для безопасного и комфортного обучения. Вопрос подвоза детей к месту обучения является одним из важных в этом процессе" , – говорится в сообщении.

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Кроме того, до полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины школьный автопарк насчитывал 7 027 автобусов, 500 единиц из которых были уничтожены в результате обстрелов, а 1,6 тыс. единиц - переданы для эвакуации мирных жителей из зон активных боевых действий.

"Минимальная потребность в автобусах на сегодняшний день - 3 133 единицы", - отметил Шкарлетт.

Он заявил, что в расширенный список ЗОСО, которым будут предоставлены автобусы, вошли те, школьные автобусы которых были уничтожены или переданы на государственные нужды, а также имеющие учеников, нуждающихся в подвозе, поскольку школы, в которых они учились раньше, разрушены или повреждены.

15 августа в Центре оценки качества образования заявили, что дети с оккупированных территорий и из зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте без сдачи национального мультипредметного теста.

27 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из-за близости к границе с РФ, обучение в школах, лицеях и гимназиях на территории Харьковской области будет проводиться онлайн.