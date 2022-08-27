Каждую школу, где более 100 учеников, обеспечат автобусом, - Шкарлет
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что 27 августа правительство приняло решение о расширении закупки автобусов для заведений общего среднего образования
Об этом Сергей Шкарлетт заявил у себя в telegram-канале.
"Доступность образования является одним из ключевых приоритетов МОН. Именно поэтому команда Министерства образования и науки вместе с органами местного самоуправления делает все возможное, чтобы создать необходимые условия для безопасного и комфортного обучения. Вопрос подвоза детей к месту обучения является одним из важных в этом процессе" , – говорится в сообщении.
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Кроме того, до полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины школьный автопарк насчитывал 7 027 автобусов, 500 единиц из которых были уничтожены в результате обстрелов, а 1,6 тыс. единиц - переданы для эвакуации мирных жителей из зон активных боевых действий.
"Минимальная потребность в автобусах на сегодняшний день - 3 133 единицы", - отметил Шкарлетт.
Он заявил, что в расширенный список ЗОСО, которым будут предоставлены автобусы, вошли те, школьные автобусы которых были уничтожены или переданы на государственные нужды, а также имеющие учеников, нуждающихся в подвозе, поскольку школы, в которых они учились раньше, разрушены или повреждены.
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