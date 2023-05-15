Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Еженедельно мы отправляем на фронт по 5-7 авто на фронт. В прошлую пятницу мы отправили нашим ребятам 7 авто. В общем, на сегодня на фронт поехали 252 "бандероавтомобиля". Сейчас становится все сложнее находить и готовить технику для наших военных. Однако мы не останавливаемся и работаем дальше", - рассказал Гапачило.

Волонтер подчеркнул, что все автомобили пытаются равноценно распределять по всей линии фронта.

"Сейчас все "бандероавтомобили" подарены. Дарят в основном пикапы. Лидерами являются граждане Великобритании, Германии и Нидерландов. Мы в шутку называем этот процесс "народный Рамштайн". После того, как нам дарят такие автомобили, мы их распределяем по всем направлениям фронта ", – добавил он.