Каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны с РФ, - ВОЗ
Четверть населения Украины или до 10 миллионов человек могут страдать от расстройства психического здоровья в связи с войной с Россией
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта.
"По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов человек находятся под угрозой того или иного психического расстройства, от тревоги и стресса до более тяжелых состояний", - сказал он.
Отмечается, что в "тяжелые состояния" входит посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), вызванное тревожными событиями. В агентстве добавили, что количество подобных случаев растет после 10 месяцев войны с Россией, что побудило отдельное агентство ООН запустить онлайн-службы поддержки.
Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 21 декабря было совершено не менее 700 атак на систему здравоохранения Украины.
- 10 октября министерство здравоохранения опубликовало список горячих линий психологической поддержки.
- 21 ноября доктор Ярно Хабихт заявил, что примерно каждый пятый житель Украины испытывает проблемы с доступом к лекарствам , при этом атаки России на украинскую инфраструктуру в сфере здравоохранения также повлияли на доступность медицинских услуг.
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