Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта.

"По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов человек находятся под угрозой того или иного психического расстройства, от тревоги и стресса до более тяжелых состояний", - сказал он.

Отмечается, что в "тяжелые состояния" входит посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), вызванное тревожными событиями. В агентстве добавили, что количество подобных случаев растет после 10 месяцев войны с Россией, что побудило отдельное агентство ООН запустить онлайн-службы поддержки.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 21 декабря было совершено не менее 700 атак на систему здравоохранения Украины.

10 октября министерство здравоохранения опубликовало список горячих линий психологической поддержки.

21 ноября доктор Ярно Хабихт заявил, что примерно каждый пятый житель Украины испытывает проблемы с доступом к лекарствам , при этом атаки России на украинскую инфраструктуру в сфере здравоохранения также повлияли на доступность медицинских услуг.

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