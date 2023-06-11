Об этом 11 июня президент Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

Владимир Зеленский отметил, что из российского плена удалось вернуть еще 95 украинцев, из них 31 – защитник Мариуполя.

"Большинство - рядовые и сержанты, двое офицеров. Вооруженные Силы, Нацгвардия, пограничники. Спасибо нашей команде: Буданову, Ермаку, Малюку, Лубинцу, которая занимается обменами, спасибо за этот результат. Молодцы, ребята! Каждого украинца, каждую украинку мы должны вытащить из российской неволи", - заявил президент.

Из Херсона эвакуировали более 4 тысяч человек

Кроме этого, лидер государства сообщил, что из Херсона удалось эвакуировать более 4 тысяч человек. Он отметил, что десятки городов и сел остаются затопленными, а самая плохая ситуация – на временно оккупированной части Херсонщины.

"Снова и снова благодарим наших людей: военных, полицейских, спасателей. Спасибо отдельное волонтерам, врачам, местным властям - всем, кто помогает сейчас спасать людей после катастрофы на Каховской ГЭС, а особое спасибо тем, кто помогает доставать людей, в частности, с оккупированных территорий" - сказал Зеленский.

Российские обстрелы во время эвакуации мирного населения Херсонщины

Зеленский добавил, что сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты три человека, а еще десять - получили ранения, из них двое полицейских.

"Это была эвакуация из Кардашинки, села на левобережье Херсонщины… Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах и еще обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать… Даже звери нравственнее, чем вы, российское государство", - добавил президент.

Представители Международного уголовного суда в Херсонской области

В сообщении Зеленского говорилось, что в эти дни Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый день после катастрофы Генеральный прокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по поводу ее расследования, работа уже началась.

"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации", - сообщил лидер.

Санкции против России

"Сегодня наше государство сделало и очередной санкционный шаг. Против тех, кто служит злу, которым стало российское государство. Против тех, кто помог уничтожить свободу на территории России и исполняет одну из ключевых ролей в репрессиях на временно оккупированной нашей территории и на территории самой же России", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в санкционные списки были добавлены 178 человек.

"И мы сделаем все, чтобы каждый и каждая из этого списка помощников российской диктатуры отвечали реально за все, что они натворили против людей и свободы. За каждую сломанную судьбу и за каждое преступное решение, которое помогло России превратиться в государство-террориста", - добавил президент.