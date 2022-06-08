Каждого, кто ограничивал развитие украинцев, в 20 веке считали меньшим злом, - Николай Княжицкий

Такое мнение высказал народный депутат Украины Николай Княжицкий в своем фейсбуке .

"Мы воспринимаем, например, Сталина, как тирана, убийцу и строителя бесчеловечной империи. Но Черчилль, не встречавшийся с Гитлером и считавший его абсолютным злом, со Сталиным встречался и был союзником. Кадоган, заместитель главы МИД Великобритании, бывший на этих встречах Черчилля и Сталина, которые перерастали в попойку, писал, что за "роскошным столом оба деятеля смогли установить контакт и найти общий язык". Рузвельт говорил об отношениях со Сталиным: "Я не могу воспринимать коммунизм. Но для того, чтобы пройти по этому мосту я пожму руку и дьяволу". Сталин особенно любил общаться с генералами союзников и подчеркивать, что он никакой не политик, а главнокомандующий армией. На банкете во время Потсдамской конференции Сталин подошел к фельдмаршалу Монтгомери, чокнулся с ним и сказал: "Они политики, а мы люди военные и всегда поймем друг друга. Сам Сталин, как известно, до этого был лучшим приятелем немецкого руководства".

А так Княжицкий описывает советско-германский банкет, который после подписания Пакта Молотова-Риббентропа длился до пяти утра: "Риббентроп пил за еврея Кагановича, а Кагановича за Гитлера. В это время гибли народы, а Сталин и Гитлер уничтожали нации и страны" .

По мнению депутата, такого не было в Великобритании и США, потому что там была демократия. "Там действовали суды, существовала свобода слова. И никто не устраивал "единого телемарафона". Или "единственной газеты", потому что телевидения тогда не существовало", - подытожил Княжицкий.