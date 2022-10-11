Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Все российские генералы руководили направлениями в Сирии на протяжении последних лет. Каждого из российских генералов можно называть сирийским мясником. У них в голове только одна стратегия, у них нет никакой другой логики кроме попытки уничтожать города. То, что они делали в Мариуполе, то, что они пытаются делать в Николаеве и Запорожье, - это единственная стратегия, которая у них есть", - пояснил Денисенко.

По его словам, российская стратегия состоит в том, чтобы максимально забрасывать снарядами город, попытаться уничтожить город, подавить противника невероятным количеством жертв и двигаться дальше.

"Что касается всей Украины, то это невероятно сложная задача для РФ и почти нереалистичная, потому что у них нет большого количества высокоточного оружия", - добавил Денисенко.

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