Каждое заявление европейских политиков об отказе от бесполетной зоны поощряет РФ к массовым убийствам в Украине, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нежеланием "закрывать небо" над Украиной европейские политики поощряют Россию к новым массовым убийствам
Об этом Подоляк написал в Twitter.
Таким образом он отреагировал на новое заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, что НАТО не будет создавать бесполетной зоны над Украиной.
"Министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений", - написал Подоляк.
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Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нежелания вводить бесполетную зону НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов.
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