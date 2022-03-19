Каждое заявление европейских политиков об отказе от бесполетной зоны поощряет РФ к массовым убийствам в Украине, - Подоляк

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Таким образом он отреагировал на новое заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, что НАТО не будет создавать бесполетной зоны над Украиной.

"Министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений", - написал Подоляк.

Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нежелания вводить бесполетную зону НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов.

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