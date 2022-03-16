"Каждое утро будем вспоминать всех украинцев": Зеленский подписал указ об увековечении погибших от агрессии РФ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о ежедневном оказании почестей памяти гражданских и военных граждан, погибших в результате войны РФ против Украины
Об этом он заявил в своем обращении .
"Сегодня (16 марта, - ред.) я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне, всех, кого мы потеряли из-за вторжения России, из-за террора, решенного оккупантами" , – сообщил президент.
Каждое утро в 9:00 в Украине будут вспоминать всех граждан, погибших из-за войны войны России против Украины.
"Всех, кто воевал, всех военных и всех гражданских - взрослых и детей, всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому погибшему за Украину", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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