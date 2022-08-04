Об этом в видеообращении сказал Петр Порошенко.

Он призвал украинские власти инициировать соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Порошенко подчеркнул, что Путин умышленно уничтожил 54 украинских военнопленных, в том числе и героических азовцев. "Путин сделал всем нам мучительно больно. Однако он хотел проверить и реакцию мира", – считает Петр Порошенко.

"Это преступление – еще один аргумент признать Россию страной-спонсором терроризма. Московия убила больше людей, чем Сирия, Северная Корея, Куба и Иран вместе взятые. Поэтому должна дополнить собой этот список террористических государств", – убежден пятый президент Украины.

"Я приветствую инициативу Генсека ООН Антониу Гутерреша о создании международной миссии по установлению фактов гибели военнопленных - защитников Мариуполя в концлагере оккупированной Оленовке. Мы требуем, чтобы она уже сейчас немедленно после создания была допущена в Оленовку", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что необходимо также требовать немедленного доступа Красного Креста ко всем нашим военнопленным для постоянной проверки их состояния, сверки фамилий и возможного дальнейшего обмена.

"Россия и ее руководство должны быть привлечены к ответственности за нарушение Женевских конвенций 1929 и 1949 годов об обращении с военнопленными", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что украинская сторона в тесной координации с партнерами должна инициировать создание международной следственной группы, которая для той части мира, все еще сомневающейся в российских преступлениях, должна продемонстрировать объективное и беспристрастное расследование.

"Самое главное – необходимо сейчас учредить специальный международный трибунал для расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве украинских военнопленных в Оленовке. Официальный Киев должен безотлагательно представить соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН – в соавторстве со странами-членами Совбеза, которые уже высказались в пользу расследования. В первую очередь речь идет о постоянных членах Совбеза – США, Великобритании, Франции", – сказал пятый президент Украины.

По его словам, такой трибунал должен обеспечить справедливое наказание виновных в соответствии с международным правом. "Он мог бы стать вспомогательным инструментом и для результативной работы общего международного трибунала по привлечению России к ответственности за все преступления, совершенные на территории Украины – от мартовского геноцида в Буче до сегодняшнего обстрела россиянами остановки в Торецке", – убежден Порошенко.

"Такая инициатива будет поддержана нашими союзниками и партнерами. В случае ее блокирования Россией – мир еще раз, как и в случае трагедии MH17, четко увидит, у кого руки по локти в крови… И кто хотел бы скрыть правду о своих ужасных преступлениях против человечности ", – добавил он.

"Мы, украинцы, уже знаем всю правду о трагедии в Оленовке. Это – российское преступление. Но обязательно нужно доказать этот факт для всего мира, в том числе и для тех стран, которые до сих пор не нашли в себе сил осудить Москву. Каждое российское преступление должно быть наказано", – резюмировал Порошенко.