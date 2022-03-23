Каждое десятое предложение России на переговорах касается санкций, это боль для них – Кулеба
Украина отмечает необходимость отказаться от практики преследований отдельных олигархов со стороны Запада и отдать предпочтение более системному подходу
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал The Economist.
"Почти каждое десятое предложение (российской стороны на переговорах) касается санкций. Для них это боль", - сказал он, иллюстрируя влияние западных санкций на российскую сторону.
Что касается европейских политиков, то Кулеба отметил, что последние десять дней наблюдает определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах.
"К сожалению, последние десять дней я наблюдаю определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах", – отметил он.
При этом в первое время войны ощущался подъем ЕС как мощного игрока, который может изменить ситуацию.
"То, что я вижу в последние десять дней в ЕС, это откат обратно в свою нормальную жизнь, когда он не может принять решение о решительных и быстрых действиях", - пояснил глава МИД.
Он также указал, что Запад преследует отдельных российских олигархов, хотя более эффективен был бы системный подход.
"Вы внедряете санкции против российских олигархов, но путинизм – это система управления. Они могут быть не миллиардерами или даже не миллионерами, но они – мелкие элементы в машине путинизма", – указал министр.
Напомним, Польша готовит дополнительное налогообложение для компаний, продолжающих работать на российском рынке.
СБУ возбудила дело против российских пропагандистов Киселева и Скабеевой.
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