Каждое десятое предложение России на переговорах касается санкций, это боль для них – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал The Economist.



"Почти каждое десятое предложение (российской стороны на переговорах) касается санкций. Для них это боль", - сказал он, иллюстрируя влияние западных санкций на российскую сторону.



Что касается европейских политиков, то Кулеба отметил, что последние десять дней наблюдает определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах.

"К сожалению, последние десять дней я наблюдаю определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах", – отметил он.

При этом в первое время войны ощущался подъем ЕС как мощного игрока, который может изменить ситуацию.

"То, что я вижу в последние десять дней в ЕС, это откат обратно в свою нормальную жизнь, когда он не может принять решение о решительных и быстрых действиях", - пояснил глава МИД.

Он также указал, что Запад преследует отдельных российских олигархов, хотя более эффективен был бы системный подход.



"Вы внедряете санкции против российских олигархов, но путинизм – это система управления. Они могут быть не миллиардерами или даже не миллионерами, но они – мелкие элементы в машине путинизма", – указал министр.



Напомним, Польша готовит дополнительное налогообложение для компаний, продолжающих работать на российском рынке.

СБУ возбудила дело против российских пропагандистов Киселева и Скабеевой.