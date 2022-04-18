Каждая задержка оружия – это разрешение для РФ убивать украинцев, - Зеленский

Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Еспрeсо.TV.



"Завершился уже 53-й день войны, и по некоторым пунктам в наших запросах оружия мы ожидаем ответов 53 дня. А некоторые ответы формулируются так, что поставки могут начаться разве что в мае. Я прямо говорю в таких случаях: каждая задержка оружия, каждое политическая затяжка – это разрешение России уносить жизни украинцев. Именно так Россия это трактует. Именно так не должно быть в реальности", - отметил президент.

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