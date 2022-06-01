Каждая забранная россиянами детская жизнь – это частичка будущего, которое они крадут у нас с вами, - олимпийская медалистка Саладуха
Народный депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха уверена, что мы должны отплатить врагу и освободить нашу страну
Об этом Саладуха написала в Facebook .
По словам Саладухи, каждая забранная россиянами детская жизнь – это частичка будущего, которое они крадут у нас с вами.
"Сегодня День защиты детей. 689 маленьких украинцев уже стали жертвами войны. И это только по официальным данным, которые далеко не полны. 243 ребенка погибли, а 446 – ранены. Страшная статистика. К сожалению, мы, взрослые, не уберегли их от врага, который пришел на нашу землю. Каждая забранная россиянами детская жизнь – это частичка будущего, которое они крадут у нас с вами. Поэтому мы должны отплатить врагу, освободить Украину и сделать так, чтобы никогда подобное больше не повторилось", - сказала Ольга Саладуха.
Ольга Саладуха является бронзовой медалисткой Олимпиады-2012 и чемпионкой мира - 2011 в тройном прыжке. Спортсменка была избрана в Верховную Раду от "Слуги Народа".
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- Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха осудила президента НОК Сергея Бубку за отсутствие четкой позиции после полномасштабного российского вторжения.
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