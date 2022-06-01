Об этом Саладуха написала в Facebook .

По словам Саладухи, каждая забранная россиянами детская жизнь – это частичка будущего, которое они крадут у нас с вами.

"Сегодня День защиты детей. 689 маленьких украинцев уже стали жертвами войны. И это только по официальным данным, которые далеко не полны. 243 ребенка погибли, а 446 – ранены. Страшная статистика. К сожалению, мы, взрослые, не уберегли их от врага, который пришел на нашу землю. Каждая забранная россиянами детская жизнь – это частичка будущего, которое они крадут у нас с вами. Поэтому мы должны отплатить врагу, освободить Украину и сделать так, чтобы никогда подобное больше не повторилось", - сказала Ольга Саладуха.

Ольга Саладуха является бронзовой медалисткой Олимпиады-2012 и чемпионкой мира - 2011 в тройном прыжке. Спортсменка была избрана в Верховную Раду от "Слуги Народа".

6 апреля министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что за Украину не будут выступать натурализованные российские спортсмены , не осудившие полномасштабную российскую агрессию.

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха осудила президента НОК Сергея Бубку за отсутствие четкой позиции после полномасштабного российского вторжения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb