Каждая вторая проверенная АЗС в Украине работает без разрешений в сфере обращения с отходами, - Госэкоинспекция

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции.



Согласно сообщению, около 45% проверенных Госэкоинспекцией АЗС не имеют разрешений на загрязняющие выбросы или заключения по оценке воздействия на окружающую среду.



Кроме того, по словам председателя Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного, на 40% предприятий, осуществляющих торговлю горючим, выявлены нарушения в сфере обращения с отходами, а еще на 20% - нарушения в части водопользования.



"Всего в результате 828 проверок составлено 932 протокола о нарушении природоохранного законодательства. 13 материалов по фактам, содержащим признаки уголовных преступлений, переданы в правоохранительные органы", - цитирует пресс-служба слова Малеваного.



Он отметил, что большое количество АЗС игнорирует требования законодательства в сфере защиты окружающей среды. Как следствие - почва и вода загрязняются нефтепродуктами, качество воздуха ухудшается из-за сверхнормативных выбросов.



При этом чиновник отметил, что штрафы за такие нарушения остаются очень низкими и являются абсолютно недейственным рычагом влияния на предприятия и их дальнейшую экологизацию.



Так, Малеваный добавил, что сейчас специалисты Госэкоинспекции совместно с коллегами из Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов подготовили законопроект, которым предусматривается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях для усиления ответственности за большинство экологических преступлений.

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