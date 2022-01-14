Каждая власть в Украине хочет контролировать правоохранительные органы, а токсичные персонажи готовы "работать" с любыми руководителями, - политтехнолог Голобуцкий

Об этом он сказал в эфире "Содержимое с Егором Чечериндой".



"Желание любой власти в нашей стране поставить под контроль правоохранительные органы всегда было и, судя по всему, будет дальше. Ну, а кто должен выполнять задачи, которые, например, дает Ермак незаконным образом? Представьте себе выпускника Йельского университета, который работал в юридических компаниях на Западе, которому сказали, что нужно сделать и добавили "На законы плевать, мы за все заплатим", - заявил Голобуцкий.



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По его мнению, токсичные персоны, которые могут делать карьеру только через конкретную помощь со стороны властей, только такие и выполняют задачи.



"Поэтому (генпрокурор Ирина, - ред) Венедиктова всегда пыталась отодвинуться под подобных вопросов, потому что она понимает возможные последствия. 2,5 года закончатся, власть поменяется и возможно, будет какая-то ответственность. А этим людям плевать, они так же убеждены, что придет другая власть и они будут еще более токсичными и будут готовы выполнять новые задачи. Новая власть повыделывается определенное время, сделает вид, что они за что-то светлое и хорошее, а потом скажут, что эти профессионалы нам нужны. Я не вижу здесь ничего удивительного, это нормальная ситуация для нашей страны", - подытожил политтехнолог.

Напомним, конкурсная комиссия по отбору главы ГБР объявила победителя конкурса 30 декабря.

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