Каждая власть в Украине хочет контролировать правоохранительные органы, а токсичные персонажи готовы "работать" с любыми руководителями, - политтехнолог Голобуцкий
Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что любой украинской власти нужны лояльные правоохранительные органы
Об этом он сказал в эфире "Содержимое с Егором Чечериндой".
"Желание любой власти в нашей стране поставить под контроль правоохранительные органы всегда было и, судя по всему, будет дальше. Ну, а кто должен выполнять задачи, которые, например, дает Ермак незаконным образом? Представьте себе выпускника Йельского университета, который работал в юридических компаниях на Западе, которому сказали, что нужно сделать и добавили "На законы плевать, мы за все заплатим", - заявил Голобуцкий.
Читайте также: В ГБР, объявившем подозрение Порошенко, продолжается псевдоконкурс на должность директора, - журналист Мокрик
По его мнению, токсичные персоны, которые могут делать карьеру только через конкретную помощь со стороны властей, только такие и выполняют задачи.
"Поэтому (генпрокурор Ирина, - ред) Венедиктова всегда пыталась отодвинуться под подобных вопросов, потому что она понимает возможные последствия. 2,5 года закончатся, власть поменяется и возможно, будет какая-то ответственность. А этим людям плевать, они так же убеждены, что придет другая власть и они будут еще более токсичными и будут готовы выполнять новые задачи. Новая власть повыделывается определенное время, сделает вид, что они за что-то светлое и хорошее, а потом скажут, что эти профессионалы нам нужны. Я не вижу здесь ничего удивительного, это нормальная ситуация для нашей страны", - подытожил политтехнолог.
- Напомним, конкурсная комиссия по отбору главы ГБР объявила победителя конкурса 30 декабря.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.12
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное