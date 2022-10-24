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Каждая украинская семья может на треть снизить потребление электричества, - руководитель YASNO

24 октября, 2022 понедельник
18:06
Экономика

Руководитель YASNO рассказал, как каждая семья из четырех человек может уменьшить потребление электроэнергии на 25-30% без критических потерь в комфорте

Об этом сообщает Главком со ссылкой на гендиректора D.Solutions Сергей Коваленко.

В столице жители в первый день призыва к экономии сократили расход электроэнергии примерно на 27%.

"Это было круто, но в последующие дни энтузиазм стих. Однако реалии таковы, что украинцам необходимо привыкать беречь энергетические ресурсы", - заявил Коваленко.

Украинцам советуют выключать свет в пустых комнатах, поставить энергосберегающие лампы и научиться использовать более бережные бытовые приборы.

"Каждый теплый пол имеет свои настройки, о которых я даже не знал в начале войны. Советую ставить его на прогревание с 3 до 4 дней, он очень быстро прогревается. Та же история с бойлерами. Вот я у друзей спрашивал – ну зачем вам эта горячая вода каждую минуту ежедневно, бойлер же потребляет электроэнергию? Ну, и опять же – самый простой пример со светом. Если его выключать во всех комнатах, когда он не нужен, – тоже экономия", – сказал Коваленко.

Руководитель YASNO также рассказал, что украинцы привыкли к температуре 23 дома. В то же время европейцы и американцы имеют – менее 20°, а в Англии – 16-17°.

"Нам следует научиться экономить ресурсы и привыкать носить более теплую одежду в квартире", - добавил гендиректор.

  • 18 октября Шмыгаль сообщил, что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.
  • 19 октября Киевская городская военная администрация рассказала, что столица экономит всего 7% электричества из нужных 30%, что может привести к вынужденным отключениям.

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