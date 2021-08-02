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Каждая третья проверка Гоструда выявляет нарушения трудового законодательства, - Опендатабот

2 августа, 2021 понедельник
12:56
Экономика

Гоструда с начала проверок в 2021 года насчитала 99,4 млн грн штрафов за незадекларированный труд

Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

Согласно сообщению, в 2021 году Гоструда запланировала в два раза больше проверок предприятий на соблюдение трудового законодательства, чем провели в 2020 году. Так, в этом году инспекторы планируют проверить более 211 тыс. предприятий.

По информации аналитиков, количество выявленных правонарушений в отношении работников в 2021 году также увеличилось. В 2020 году нарушения фиксировали в 28% работодателей, а в 2021 - в 31%.

По словам адвокат юридической компании "Миллер" Ангелины Климчук, Гоструда проверяет компании на любые нарушения законодательства о труде. Однако обычно внимание инспекторов приковано именно к фактам отсутствия трудового договора.

Отмечается, что если человек работает без трудового договора, то для первой и третьей групп упрощенной системы налогообложения вносится предупреждение. Для остальных субъектов штраф составляет 10 минимальных зарплат - 60 тыс. грн за каждого работника. Повторное нарушение повлечет штраф в размере 30 минимальных зарплат - 180 тыс. грн за одного неоформленного работника.

Эксперты предупредили, что инспектор начислит штраф работодателю, если тот не допустит его к проверке или создаст препятствия в ее проведении, а также если инспектор обнаружит незадекларированную труд: отсутствие трудового договора, сообщение о найме в Государственную фискальную службу и неуплату налогов.

В других случаях инспектор составит предписание, где укажет, что надо исправить. Если компания это сделает в указанные сроки, ее привлекать к ответственности.

В сообщении также отмечается, что в 2021 году уже было начислено 99,4 млн грн штрафов с которых уплачены 23,1 млн грн. В прошлом году эта сумма составляла 3314 млн грн, а в 2019 - 1,6 млрд грн.

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Гоструд
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