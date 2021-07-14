Каждая страна ЕС сама будет решать, пускать ли украинцев, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .



На заседании правительства премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что ЕС рекомендует отменить ограничения на поездки для украинцев.

"Окончательное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал " зеленый свет ", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу", - отметил он.

Кулеба добавил, что это только первый шаг.

"Решение является рекомендацией. Теперь каждая страна - участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой " зеленый список " и об определении условий въезда на их территорию", - сказал министр.

Он добавил, что поручил посольствам работать с каждой страной относительно въезда украинцев.

По данным СМИ, Европейский Союз 15 июля может внести Украину в список стран, для граждан которых следует снять ограничения на въезд.