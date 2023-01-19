"Каждая страна должна принимать собственные суверенные решения": у Байдена прокомментировали условия Шольца по передаче танков Украине
В Белом доме прокомментировали условия Шольца по передаче танков Украине и заявили, что предоставляемое нашему государству оружие - это "собственные суверенные решения" каждой страны
Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.
"Когда речь идет о других странах, президент считает, что каждое государство может и должно принимать собственные суверенные решения по поводу того, какие шаги помощи в сфере безопасности, а также какое оборудование они могут предоставить Украине", - отметила представитель администрации.
Кроме того, она положительно прокомментировала заявление Германии о передаче Украине БМП и батареях ПВО Patriot и передаче танков Challenger Великобританией.
"Мы увидели невероятную солидарность наций во всем мире в поддержку Украины", – подчеркнула Жан-Пьер.
- Ранее СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие поставки немецких танков Leopard 2 Украине. Это условие является требование к Вашингтону также принять решение о поставках своих танков Abrams.
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