Об этом пишет Reuters .

Сунак посетит саммит G20 на индонезийском острове Бали во вторник, 15 ноября.

"Каждая семья на планете испытывает влияние путинской войны", - заявил он, имея в виду растущие из-за боевых действий в Украине цены на энергоносители.

"В этом году мир снова рассчитывает на G20, чтобы обеспечить стабильность международных рынков и облегчить тяготы беднейших людей в мире", - добавил Сунак.

Предполагается, что премьер-министр Великобритании будет использовать G20 в качестве "возможности разоблачить путинское варварство и заставить Россию посмотреть в лицо глобальным страданиям, вызванным этой бессмысленной кампанией насилия".

Сунак призывает других лидеров G20 предложить прямую государственную поддержку наиболее уязвимым, укрепить энергетическую безопасность и принять "быстрые меры", чтобы помочь бедным странам лучше справиться с долговым бременем.

Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20, российскую делегацию на Бали возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сунак предложил план в 5 шагов для экономической изоляции России.