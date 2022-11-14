"Каждая семья на планете чувствует влияние путинской войны": Сунак сказал, на чем должны сосредоточиться участники саммита G20
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны G20 к скоординированным действиям для решения проблемы международной экономической нестабильности из-за войны в Украине
Об этом пишет Reuters .
Сунак посетит саммит G20 на индонезийском острове Бали во вторник, 15 ноября.
"Каждая семья на планете испытывает влияние путинской войны", - заявил он, имея в виду растущие из-за боевых действий в Украине цены на энергоносители.
"В этом году мир снова рассчитывает на G20, чтобы обеспечить стабильность международных рынков и облегчить тяготы беднейших людей в мире", - добавил Сунак.
Предполагается, что премьер-министр Великобритании будет использовать G20 в качестве "возможности разоблачить путинское варварство и заставить Россию посмотреть в лицо глобальным страданиям, вызванным этой бессмысленной кампанией насилия".
Сунак призывает других лидеров G20 предложить прямую государственную поддержку наиболее уязвимым, укрепить энергетическую безопасность и принять "быстрые меры", чтобы помочь бедным странам лучше справиться с долговым бременем.
- Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20, российскую делегацию на Бали возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
- Сунак предложил план в 5 шагов для экономической изоляции России.
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