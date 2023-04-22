Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет времени этой войне, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, и в частности – по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, добавляет время этой войне, добавляет возможности агрессору", - сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, более жесткие санкции будут означать более скорое окончание войны.

"Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны – тем скорее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто понимает это" , – говорится в видеообращении.