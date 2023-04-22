Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет времени этой войне, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему важно вводить жесткие санкции против России
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, и в частности – по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, добавляет время этой войне, добавляет возможности агрессору", - сказал Владимир Зеленский.
По словам президента, более жесткие санкции будут означать более скорое окончание войны.
"Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны – тем скорее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто понимает это" , – говорится в видеообращении.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел новые санкции: в список, в частности, попали спортсмены Беларуси и РФ, а также дочь министра обороны Сергея Шойгу.
- 22 апреля президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против Российской Федерации, в частности, в список попали бизнесмены, Росбанк и Центризбирком.
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