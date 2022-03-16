Каждая российская ракета, ударившая по нашему государству, является ответом, открыты ли для Украины двери НАТО, - Зеленский

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.



По словам Зеленского, если бы двери в НАТО были для Украины открыты, нам не пришлось бы уговаривать НАТО о закрытии неба.



"Каждая российская ракета, которая ударила по нашему государству, является ответом на давний вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, то нам не пришлось бы убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть. Закрыть от смерти, которую несут российские воздушные силы", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.





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