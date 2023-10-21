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Каждая пятая ракета ХАМАС падает на сектор Газы, - ЦАХАЛ

21 октября, 2023 суббота
14:24
Мир

По данным ЦАХАЛа, пятая часть ракет, выпущенных ХАМАСом за последние сутки, упала на сектор Газы. В общей сложности, в течение двух недель войны, более 550 ракет упали на территорию сектора Газы

Об этом информирует Bild.

По данным израильских военных, примерно пятая часть ракет, выпущенных ХАМАСом по Израилю за последние 24 часа, упала на сектор Газы

Израильский военный представитель Даниэль Хагари заявил в субботу, 21 октября, что с начала войны, начавшейся две недели назад, на территорию сектора Газы упали более 550 ракет, выпущенных палестинскими боевиками.

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"Ложные ракетные обстрелы со стороны ХАМАСа и Исламского джихада приводят к гибели невиновных гражданских лиц в секторе Газы", - заявил он.

По данным армии, за две недели с прибрежной полосы было выпущено около 7000 ракет. Данные о пятой части ошибочно выпущенных снарядов касаются только последних 24 часов.

После взрыва возле больницы в городе Газа израильская армия заявила, что это была ошибочно выпущенная ракета от Исламского джихада. Джихад это опроверг.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и Исламский джихад сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. Байден заявил, что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый беспрецедентный пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили, что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

ХАМАС освободил двух заложников, захваченных при вторжении 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

Представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что сейчас ЦАХАЛ готовится к очередному этапу войны, операция против ХАМАС может длиться еще много недель.

Израиль
Палестина
Ближний восток.
Война в Израиле
Сектор Гази
Хамас
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