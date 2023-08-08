"Каждая победа над оккупантами содержит успех связистов": Зеленский поздравил войска связи с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа поздравил с профессиональным праздником воинов Войск связи и кибербезопасности Украины
Об этом он сообщил в своем телеграме.
Он отметил, что когда есть качественная связь, это часто воспринимается как данность. Впрочем, по словам президентов, за этим всегда стоит профессионализм и добросовестность конкретного воина.
"Очень часто - настоящий героизм, которы заметен не сразу, но сразу чуствуется, когда такого героизма не хватает в бою", - подчеркнул Зеленский.
Президент поблагодарил воинов Войск связи и кибербезопасности Украины. Он отметил, что более 65 тыс. таких воинов служат в разных подразделениях Сл обороны и безопасности Украины.
"И помним, что каждый успех боевых бригад и других подразделений, каждая победа над российскими оккупантами всегда включает в себя личный успех и личную победу конкретных воинов-связей, работающих именно для этих бригад и побед, обеспечивающих их качественной связью. Спасибо за это!" – подытожил Зеленский.
- 4 августа президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка. Он поблагодарил спецслужбу за возвращение войны обратно России.
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