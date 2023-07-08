Об этом Владимир Зеленский написал в telegram.

"Наши воины, наши украинские герои. Подписал указы о присвоении звания Героя Украины. Каждая фамилия – это история отваги, это история воли, это история Украины", – говорится в сообщении.

Также президент выразил благодарность героям и семьям, воспитавшим таких воинов для нашего государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - говорится в каждом указе.