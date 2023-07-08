"Каждая фамилия – это история отваги": Зеленский присвоил звание Героя Украины 49 военным
Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля подписал указы о присвоении звания Героя Украины 49 военнослужащим
Об этом Владимир Зеленский написал в telegram.
"Наши воины, наши украинские герои. Подписал указы о присвоении звания Героя Украины. Каждая фамилия – это история отваги, это история воли, это история Украины", – говорится в сообщении.
Также президент выразил благодарность героям и семьям, воспитавшим таких воинов для нашего государства.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - говорится в каждом указе.
- Президент Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, почтил память украинских героев на острове Змеином.
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