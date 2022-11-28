Об этом Подоляк написал в twitter.

По его словам, безнаказанность порождает произвол, поэтому Украине необходимо больше оружия.

"Patriot? Leopard? ATACMS? Каждая атака со стороны РФ на критическую инфраструктуру, которая оставляет миллионы украинцев без света и воды, должна снимать табу на поставку современных видов вооружений от союзников. Безнаказанность порождает произвол. Агрессор должен ощущать цену каждого следующего шага", - написал Подоляк.

21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на территории Польши упала ракета и погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 23 ноября заявил, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.

В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран.

Польша после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

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