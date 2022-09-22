Казацкий приключенческий триллер: вышел трейлер ленты "Максим Оса и золото Песиголовца"
В четверг, 22 сентября, вышел трейлер украинского приключенческого триллера "Максим Оса и золото Песиголовца"
Трейлер опубликовали на ютуб-канале FILM.UA Group.
По сюжету сечевики перевозят золото польского короля, однако по дороге оно исчезает. Максим Оса узнает это и отправляется на поиски золота. Он будет разбирать ведьмацкие пророчества, будет искать следы вора и лицом к лицу встретится с Песиголовцем.
Лента "Максим Оса и золото Песиголовца" снята по мотивам одноименного комикса Игоря Баранько. Она "сочетает в себе жанры детектива и дарк-фэнтези и переосмысливает "книжный" образ казака, стирая клеймо "шароварщины".
Режиссером и сценаристом фильма выступил Мирослав Латик.
Сценаристами стали Игорь Баранько и Андрей Бабик.
Главные роли сыграли Василий Кухарский, Ольга Макеева, Владимир Ющенко, Владимир Гурин.
Фильм создан Киностудией детских и юношеских фильмов им. О.А. Ханжонкова при поддержке Госкино Украины. Кинотеатральную дистрибуцию в Украине проводят FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution.
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