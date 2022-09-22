Трейлер опубликовали на ютуб-канале FILM.UA Group.

По сюжету сечевики перевозят золото польского короля, однако по дороге оно исчезает. Максим Оса узнает это и отправляется на поиски золота. Он будет разбирать ведьмацкие пророчества, будет искать следы вора и лицом к лицу встретится с Песиголовцем.

Лента "Максим Оса и золото Песиголовца" снята по мотивам одноименного комикса Игоря Баранько. Она "сочетает в себе жанры детектива и дарк-фэнтези и переосмысливает "книжный" образ казака, стирая клеймо "шароварщины".

Режиссером и сценаристом фильма выступил Мирослав Латик.

Сценаристами стали Игорь Баранько и Андрей Бабик.

Главные роли сыграли Василий Кухарский, Ольга Макеева, Владимир Ющенко, Владимир Гурин.

Фильм создан Киностудией детских и юношеских фильмов им. О.А. Ханжонкова при поддержке Госкино Украины. Кинотеатральную дистрибуцию в Украине проводят FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution.

Ранее стало известно , что Netflix предоставит гранты на фильмы трех украинских режиссеров.