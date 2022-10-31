Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в facebook .

Утром 31 октября Россия произвела очередной массированный ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры Украины. Из более чем полусотни выпущенных российских ракет ВСУ сбили 44.

"Казалось, что наша ярость уже не будет сильнее. Но с каждой ракетой она все больше. Отплатим за каждый удар! Держимся! Вместе победим! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.

Россияне ударили и по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.

Также оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры на Черкасчине, Запорожье, Буковине.

Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты Львовской области. Однако на Виннитчине и Хмельнитчине сбитые силами ПВО ракеты оккупантов упали на гражданские объекты.

После утренних ракетных обстрелов 31 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир немедленно передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

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