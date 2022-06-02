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"Казалось, мы как короли мира и уже победили": пилот вертолета рассказал о доставке грузов на Азовсталь и эвакуации оттуда раненых

2 июня, 2022 четверг
19:01
война с Россией Азовсталь

Пилот вертолета, который доставлял грузы защитникам Мариуполя в осажденный оккупантами завод "Азовсталь", рассказал, что выполнить эти полеты было почти невозможно, но украинские летчики смогли справиться с заданием

Об этом пилот рассказал в интервью, обнародованном пресс-офицером Сухопутных войск ВСУ Ильей Евлашем.

"Операция была спланирована ГУР, они давали за маленький промежуток времени много информации, разведданных, всю информацию, в которой нуждался экипаж. У кого-то на подготовку были сутки, у кого-то - неделя, а у кого-то - считанные часы. Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника на территорию более 100 км. Все это расстояние сопровождалось очень плотной противовоздушной обороной противника.Согласно тактике и всем математическим расчетам это было не то что сложно - это было почти невозможно выполнить. Но практика показала, что это было возможно выполнить и мы выполняли это. Только в зоне посадки было три разных зенитно-ракетных комплекса, которые перекрывали зону посадки и зону поражения перекрывали только три зенитно-ракетных комплекса. Вообще мы пытаемся обойти зону поражения ПВО, чтобы просто не входить в нее. Но есть другие задачи, в которых просто невозможно это сделать, как, например, это была доставка груза и эвакуация раненых из Мариуполя. Главное для нас – это знать все природные и искусственные препятствия, чтобы они нам помогали, а не наоборот мешали", – сказал пилот.

Летчик отметил, что все исполнители задачи понимали ее сложность и риск, на который они идут.

"Расскажу вообще об этом полете. Когда была поставлена задача, все понимали, какой это риск. Но командующий только ставил первый раз эту задачу, когда все летчики понимали, что это очень сложно и невозможно сделать, как сказал главнокомандующий, в 90% случаев все понимали, что они не вернутся, но командующий сказал так: во сколько жизней гражданских, других людей вы оцениваете свою жизнь, экипажа?Сколько людей должно погибнуть, чтобы вы понимали, что ваша жизнь этого стоит? И мы действительно понимали что там происходит, что у людей не было там даже лекарств, чтобы какую-то элементарную помощь оказать, что не было боеприпасов и это было крайне необходимо сделать. Именно поэтому все шли на этот риск, понимая, ради чего и ради кого они это делают" , – рассказал пилот.

По словам летчика, после приземления в Мариуполе исполнителей задачи охватила эйфория и уверенность в победе.

"В тот момент, когда мы уже оказались в Мариуполе, шла высадка, выгрузка людей и груза, это было чувство эйфории. Нам казалось, что если мы пришли сюда, мы сейчас находимся в зоне поражения трех зенитно-ракетных комплексов и стоим здесь и выгружаемся – что мы как короли мира, мы уже победили и все будет хорошо”, – сказал летчик.

Однако на обратном пути два украинских вертолета были подбиты оккупантами, однако один из них все же добрался до запланированного места посадки.

"На обратном маршруте около 6 км через 3 минуты после взлета в мой вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. К сожалению, другой двигавшийся сзади вертолет - ему меньше повезло и весь экипаж погиб, и он упал. И вот после этого, как уже попала ракета, это был выброс адреналина и мы только делали то, что мы должны делать. У нас был вариант подсесть на другой площадке, чтобы не лететь, потому что мы знали, что у нас один двигатель. Но на борту находились 20 раненых и я знал, если мы сядем где-нибудь в поле, как их забирать, как их эвакуировать, что нужен другой вертолет, а это уже незапланированная операция и это было невозможно, поэтому приходилось только делать то, что мы должны делать, долететь до места посадки", - сказал пилот.

Летчик также отметил, что погода не способствовала выполнению задания, однако украинские военные выполняли его.

"В день, когда мы выходили, погода была нехорошая и не способствовала выполнению задания, но, несмотря на это, все мы выполняли и было 10 причин, почему мы могли это не выполнять", - добавил пилот.

  • Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что для авиация ВСУ совершила 7 вылетов на Азовсталь, оккупанты сбили в общей сложности 3 украинских вертолета.

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