Казаки без шароварщины и южнокорейский романтический триллер: что смотреть на выходных
Остроинтересный южнокорейский детектив, приключенческое переосмысление казаков и завершение трилогии ужастиков — это и даже больше в новой подборке новинок кино от Еспресо
"Хэллоуин. Конец"
В кинотеатрах с 13 октября
Новый фильм Дэвида Гордона Грина станет завершающей лентой трилогии, начавшейся еще в далеком 1978 году. В центре сюжета горрора – снова противостояние отважной Лори Строуд и маньяка Майка Майерса. Смелую женщину сыграет неизменная Джейми Ли Кертис.
События завершающего фильма разворачиваются через четыре года после завершения фильма "Хэллоуин убивает". Лори Строуд наконец-то живет спокойной жизнью со своей внучкой и пытается дописать мемуары. Впрочем, все меняется, когда неподалеку происходит убийство мальчика. Подозрение падает на присматривающего за ним мужчину. Событие вызывает вспышку насилия, что заставляет Лори снова противостоять злу.
"Решение пойти"
В кинотеатрах с 13 октября
Южнокорейские фильмы все чаще появляются на радарах европейских и американских зрителей и получают заслуженную порцию признания и любви. На этой неделе в украинских кинотеатрах стартует показ детективной мелодрамы, уже получившей премию Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру и выдвинутую на "Оскар".
Романтический триллер держит в напряжении зрителя и заставляет вместе с главным героем, расследующим загадочное убийство, сомневаться и разрываться между чувствами, моралью, фактами и догадками. Женатый детектив влюбляется во вдову мужа, убийство которого он берется расследовать. Мужчина при странных обстоятельствах умер во время скалолазания. Его жена становится главной подозреваемой, несмотря на наличие алиби, у женщины, похоже, есть и мотив к убийству.
"Максим Оса: Золото Песиголовца"
В кинотеатрах с 13 октября
Фильм Мирослава Латика является экранизацией комикса Игоря Баранько о вымышленном казаке Максиме Осу. Примечательно, что казаки в новой картине не стереотипно шароварны, которыми их обычно изображают. Это воины: свободолюбивые, бесстрашные, преданные, но главное – настоящие.
События ленты разворачиваются в 1636 году где-то недалеко от Запорожья. Польский король посылает золото, чтобы задобрить казаков. Впрочем, отряд с казаками, которые это золото везли, погиб, а золото при кровавых и неопределенных обстоятельствах исчезло. Подозрение падает на хорунжего Корсунского полка Максима Осу, который должен был принять клад. Однако Оса берется сам расследовать преступление, вернуть сокровище и выяснить, кто мог убить целую ватагу казаков.
В главных ролях снялись Василий Кухарский, Ольга Макеева, Владимир Ющенко. Прибыль от проката создатели фильма обещают направить на производство высокопилотажных коптеров "Оса", которые будут переданы ВСУ.
"Любовь напрокат"
В кинотеатрах с 13 октября
Легкая романтическая комедия повествует о истории маркетолога Поппи, которая серьезно относится к работе и посвящает ей всю себя. Босс поручает ей заключить соглашение с клиентом – молодым мужчиной Майлом, которому компания ищет жилье. Прихоть нового клиента специфична. Он просит Поппи изобразить из себя его невесту, ведь владелец жилья предвзято относится к холостякам. Поэтому ради работы Поппи соглашается установить фиктивные отношения.
Лента снята режиссером Майклом Кеннеди, который большинство своей карьеры посвятил созданию телесериалов. В главных ролях снялись актеры, чей опыт работы в основном связан с телевидением. Надеемся, "Любовь напрокат" не будет испытывать терпение зрителей на телесериальный манер.
"Тед-путешественник: Заклятие мумии"
В кинотеатрах с 13 октября
На этой неделе кинотеатры обрадуют и малышей. Приключенческий мультфильм рассказывает о Теде Джонсе, который в поисках приключений и сокровищ случайно открывает таинственный саркофаг. Тед высвобождает древнюю опасную силу, пробуждая мумию. Вместе с мумией Тед отправляется в путешествие. Они должны объехать полмира, найти Изумрудную Скрижаль и положить конец проклятию мумии.
Их путешествие полно не только опасностей, но и забавных событий, которые и без мумии сопровождают Теда по жизни.
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