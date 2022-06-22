Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Дипломат сказал, что президенту Казахстана нужно отдать должное, потому что он очень смелый человек и эта смелость объясняется тем, что он опирается и на Китай, и на Турцию, что дает Токаеву возможность занимать столь жесткую позицию.



"С моей точки зрения, Токаев не собирался прибывать на Петербургский экономический форум , но накануне Путин встретился с бывшим президентом Казахстана Назарбаевым и водил там шашни , разумеется, по какому вопросу. Очевидно, что разговор касался вопросов углеводородного сектора, потому что сегодня у нефтяной и газовой индустрии Казахстана остались близкие родственники Назарбаева, поэтому Токаев прибыл на форум и объявил официальную позицию Казахстана по вопросам, которые были озвучены, признание или непризнание самопровозглашенных государств на территории Украины , также вопрос по международному праву, регулирующий самоопределение народов, этносов и наций. Я уже не говорю о его шаге с отказом принятия наград, то есть надо четко понимать в сложившейся ситуации, Казахстан в перспективности и взаимодействии с миром в экономическом и политическом плане, не может идти в фарватере российской политики" – заметил дипломат.



Роман Бессмертный отметил, что Токаев занимает и по внутренней ситуации, и по международным отношениям, позицию дистанцирования от Москвы. Это является единственным направлением на сегодня, которое позволяет Казахстану сохранять свои стабильные отношения с Пекином и Анкарой.



"Сложилась ситуация, когда Казахстану играть в кремлевские игры не с руки . Казахстан по инвестиционной зависимости связан с капиталами Китая, Турции, Европы и, соответственно, будет участником этого цивилизационного давления на Кремль. У Токаева на это есть и собственные убеждения, потому что он всегда оставался сторонником сингапурского развития Казахстана, соответственно, эмоциональная дискуссия в Петербурге приобрела серьезную огласку и вылилась в международные источники. Кремлем и кремлевской военной машиной" – объяснил дипломат.

Ранее Токаев подчеркнул , что его страна уважает территориальную целостность Украины и надеется на "скорое и справедливое разрешение конфликта"

Также Казахстан блокирует транзит российского угля, а Россия перестала отгружать казахскую нефть.

21 июня на Катарском экономическом форуме президент Казахстана объяснил, почему демонстративно отказал Путину в признании "ЛДНР"

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