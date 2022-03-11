Казахстанцы отправили в Украину 40 тонн гуманитарного груза
Казахстан отправил в Украину первый наземный караван с гуманитарной помощью
Об этом со ссылкой на посла Украины в Казахстане Петра Врублевского пишет Zakon.kz.
"Сегодня мы отправляем первый наземный караван, состоящий из двух машин, который перевезет около 40 тонн груза. Его собрали казахстанцы для народа Украины", - рассказал он.
Маршрут будет проходить через шесть стран и порт Курик в Киевскую область и займет около 10 дней.
"В этих фурах нескоропортящиеся продукты питания: сыпучие крупы, макароны, консервы, детское питание, а также влажные салфетки, гигиенические прокладки, памперсы для детей и взрослых, детская одежда и обувь", - добавил Петр Врублевский.
Ранее правительство Казахстана приняло решение предоставить Украине 82 тонны официальной гуманитарной помощи. Она будет состоять из 25 медсредств на сумму 2 251 445 долларов. Самолет вылетает из Алматы 14 марта и прибудет в Варшаву, где груз встретят посли Казахстана и Украины в Польше.
- Напомним, Казахстан заявил о нейтралитете в войне России против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное