Казахстанцы отправили в Украину 40 тонн гуманитарного груза

Об этом со ссылкой на посла Украины в Казахстане Петра Врублевского пишет Zakon.kz.



"Сегодня мы отправляем первый наземный караван, состоящий из двух машин, который перевезет около 40 тонн груза. Его собрали казахстанцы для народа Украины", - рассказал он.



Маршрут будет проходить через шесть стран и порт Курик в Киевскую область и займет около 10 дней.



"В этих фурах нескоропортящиеся продукты питания: сыпучие крупы, макароны, консервы, детское питание, а также влажные салфетки, гигиенические прокладки, памперсы для детей и взрослых, детская одежда и обувь", - добавил Петр Врублевский.



Ранее правительство Казахстана приняло решение предоставить Украине 82 тонны официальной гуманитарной помощи. Она будет состоять из 25 медсредств на сумму 2 251 445 долларов. Самолет вылетает из Алматы 14 марта и прибудет в Варшаву, где груз встретят посли Казахстана и Украины в Польше.

Напомним, Казахстан заявил о нейтралитете в войне России против Украины.

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