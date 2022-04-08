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Казахстанский Altyn Bank помогает россиянам оформлять карты Visa и Mastercard в обход санкций, - "Схемы"

8 апреля, 2022 пятница
06:44
Экономика Visa MasterCard

Казахстанский банк Altyn Bank, 50% собственности которого принадлежит китайскому банку, помогает россиянам обходить санкции и дистанционно открывать карты Visa и Mastercard

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на расследование "Схема".

По предварительным данным, казахстанский банк Altyn Bank (более 50% собственности которого принадлежит китайскому банку) предлагает гражданам Российской Федерации дистанционно оформлять виртуальные карты международных платежных систем Visa и Mastercard и заказывать пластиковые карты курьерской доставкой.

Как было известно, предварительно в связи с мировыми санкциями из-за вторжения Путина в Украину гражданам РФ ограничили оплату оплаты товаров и услуг за границей через эти платежные системы.

В ходе расследования Радио Свобода было установлено, что Altyn Bank действительно подтверждает возможность "моментального открытия цифровой карты". Также, по словам представителей банка, "доступно выпустить цифровую карту в пластику и заказать доставку курьером".

Кроме того, впоследствии Altyn Bank сообщил журналистам, что "нерезиденты Казахстана имеют возможность дистанционно стать клиентами банка". Для этого нужно иметь индивидуальный идентификационный номер (ИНН) Республики Казахстан, мобильный номер (допускается и иностранный) и документ, удостоверяющий личность". Для регистрации стоило просто скачать их банку.

Таким же образом через личный кабинет, можно "инициировать выпуск новой карты". Также есть опция получить пластиковую карту, заказав курьерскую доставку.

Официальный комментарий от представителей Altyn Bank еще не был получен

  • Ранее Казахстан заявил, что не будет выступать инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.
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