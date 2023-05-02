Об этом информируют на странице инициативы United24 .

Первый чек в размере $200 тыс. передал предприниматель из Казахстана.

"Уже через час после старта сбора на инкубаторы интенсивной терапии для преждевременно родившихся детей мы принесли группе TVORCHI суперновость: наш донор, казахстанский предприниматель Айдын Рахимбаев, решил поддержать доброе дело и выделил $200 тысяч", - говорится в заявлении.

Всего для первой цели сбора - 10 инкубаторов - необходимо 10 млн гривен, сейчас осталось собрать менее 3 млн гривен.

"Уверены, что сумма будет увеличена, ведь каждая дополнительная гривна – возможность купить больше инкубаторов, спасающих жизнь малышей.

Присоединитесь к сбору.

Справочно. Песня украинской группы TVORCHI для конкурса Евровидение-2023 называется Heart of Steel ("Сердце из стали"). Это символ силы и выносливости. Но это символ уязвимости, ведь каждое сердце, даже из стали, нуждается в любви и поддержке.

К Евровидению-2023 TVORCHI совместно с UNITED24 и Visa приступают к кампании по сбору средств для спасения особых детских сердец.

Из-за войны в Украине количество преждевременно рожденных детей выросло по меньшей мере на 15%. По этой цифре – тысячи беззащитных малышей, которые появились на свет раньше срока и не могут выжить без специальной помощи. Чтобы спасти их маленькие сердца, требуются специальные инкубаторы интенсивной терапии. В нем можно создать специальные условия с необходимыми параметрами концентрации кислорода, уровней влажности и температуры, тишины и освещения, возможностью парентерального питания, круглосуточным мониторингом жизненных показателей.