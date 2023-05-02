Казахстанский предприниматель передал $200 тыс. на сбор группы TVORCHI для спасения детских сердец
На инкубаторы интенсивной терапии для украинских детей казахстанский предприниматель Айдын Рахимбаев передал 200 тысяч долларов
Об этом информируют на странице инициативы United24 .
Первый чек в размере $200 тыс. передал предприниматель из Казахстана.
"Уже через час после старта сбора на инкубаторы интенсивной терапии для преждевременно родившихся детей мы принесли группе TVORCHI суперновость: наш донор, казахстанский предприниматель Айдын Рахимбаев, решил поддержать доброе дело и выделил $200 тысяч", - говорится в заявлении.
Всего для первой цели сбора - 10 инкубаторов - необходимо 10 млн гривен, сейчас осталось собрать менее 3 млн гривен.
"Уверены, что сумма будет увеличена, ведь каждая дополнительная гривна – возможность купить больше инкубаторов, спасающих жизнь малышей.
Справочно. Песня украинской группы TVORCHI для конкурса Евровидение-2023 называется Heart of Steel ("Сердце из стали"). Это символ силы и выносливости. Но это символ уязвимости, ведь каждое сердце, даже из стали, нуждается в любви и поддержке.
К Евровидению-2023 TVORCHI совместно с UNITED24 и Visa приступают к кампании по сбору средств для спасения особых детских сердец.
Из-за войны в Украине количество преждевременно рожденных детей выросло по меньшей мере на 15%. По этой цифре – тысячи беззащитных малышей, которые появились на свет раньше срока и не могут выжить без специальной помощи. Чтобы спасти их маленькие сердца, требуются специальные инкубаторы интенсивной терапии. В нем можно создать специальные условия с необходимыми параметрами концентрации кислорода, уровней влажности и температуры, тишины и освещения, возможностью парентерального питания, круглосуточным мониторингом жизненных показателей.
- За 11 месяцев неравнодушные со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24.
- В общей сложности к платформе United24 за 11 месяцев работы присоединились люди со всего мира, сейчас сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 305 миллионов долларов.
- Инициатива United24 и журнал Forbes Украина выпустили спецномер, переведенный на английский ChatGPT с фото и подписью президента Владимира Зеленского. Журнал разыграют.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное