Казахстанский активист, заявивший об избиении сотрудниками СБУ, сообщил об обращении в полицию

Об этом онзаявил 10 января на онлайн-пресс-конференции, организованной Центром прав человека "Смена".



"Как только приехали адвокаты, они (полицейские – ред.) стали вежливо со мной разговаривать, и СБУшники исчезли. Сотрудники полиции всячески пытались, чтобы я не писал заявление, говорили, что лучше поехать в ГБР (Государственное бюро расследований – ред.), и там заполнить заявление. Но мне нужно было, чтобы зафиксировать тот факт, что они приехали по вызову, и я составил заявление второму наряду полиции, что на меня было совершено нападение. А в ДБР не обращался еще", – рассказал Тлеулиев.



В полиции Киевской области по запросу Радио Свобода подтвердили, что их группа реагирования выезжала на "вызов о вероятном конфликте в (городе) Вишневом", но написание Тлеулиевым заявления отрицали и за подробными комментариями посоветовали обращаться в другие силовые структуры.



"6 января наряд ГРПП (группы реагирования патрульной полиции – ред.) действительно выезжал на вызов по поводу вероятного конфликта, произошедшего в Вишневом. И этот факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Впрочем, письменных заявлений от возможного потерпевшего полиция не получала. Делом занимается СБУ и ГБР, поэтому относительно более подробных комментариев просим обращаться к ним", – сообщила Радио Свобода пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.



В конце прошлой недели сторонники казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова в Киеве заявили, что подверглись угрозам со стороны людей, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины. В частности, один из оппозиционеров, Заманбек Тлеулиев, заявил, что был жестоко избит.



В Службе безопасности Украины подтвердили журналистам, что ее сотрудники, учитывая ситуацию в Казахстане, проводят "общение с отдельными гражданами Казахстана", среди которых был и Тлеулиев. При этом в СБУ утверждают, что сотрудники службы вели себя вежливо и корректно и никого не задерживали. У ведомства также есть вопросы о законности пребывания некоторых казахстанцев в стране.



Мухтар Аблязов, живущий во Франции и поддерживающий нынешние протесты в Казахстане, ранее публиковал контакты Тлеулиева как главы штаба движения "Демократический выбор Казахстана".



Напомним, что Координатор движения "Демократический выбор Казахстана" (УИК) Заманбек Тлеулиев сообщил , что в Киеве на него напали неизвестные в штатском.

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