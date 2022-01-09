Казахстанские власти выдали за иностранного "погромщика" джазового музыканта из Кыргызстана. Родные не могут с ним выйти на связь и утверждают, что его пытали

Видео обнародовано по каналу НЕХабар в telegram.

Казахстанские СМИ опубликовали видео, на котором задержанный утверждает, что он прилетел из Кыргызстана для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди предложили ему участвовать в митинге за $200. Ему оплатили перелет, разместили в одной из квартир в Алматы. Вместе с ним якобы были люди из Узбекистана и Таджикистана.

За погромщика издали джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, часто гастролирующего в Алматы. По словам родственников, его пытали и неизвестно, где содержат, они не могут дозвониться.

Родные музыканты уже обратились через СМИ в компетентные органы Кыргызстана за помощью.

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