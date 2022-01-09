Казахстанская оппозиция требует от Запада ввести санкции в отношении режима Назарбаева-Токаева

Об этом политик заявил в интервью итальянской газете Corriere Della Sera, информирует Еспресо.TV.



"Я написал президенту США, всем главам европейских государств с требованием ввести санкции против режима. Интересы и лобби Назарбаева есть везде. Нельзя все оставлять Путину", - подчеркнул Аблязов.



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Режим Нурсултана Назарбаева – а именно его Аблязов считает настоящим руководителем Казахстана, формальный президент страны Касим-Жомарт Токаев, по его мнению, это лишь номинальный лидер – по словам оппозиционера, является "монстром", причем "выкормленным" за счет Запада.



"Если мы рассматриваем диктаторов как монстров, то Запад был рукой, которая кормила этого монстра. Назарбаев стал более мощным, потому что Запад закрыл глаза на коррупцию и преступность. На миллиардные инвестиции его и его семьи. Он даже сейчас ничего не делает, мол, пусть Путин держит Казахстан под сапогом", – отметил Мухтар Аблязов.



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"Режим сбросил маску и показал свое кровожадное лицо. Какой еще тиран в мире так стреляет в толпу? Это даже не Лукашенко в Беларуси... Международное сообщество должно запретить сотрудничество с Казахстаном, прекратить вести бизнес", - подытожил глава "Демократического выбора Казахстана" .



Справка



Аблязов называет себя главой казахской оппозиции.



Политик готов в случае свержения режима Назарбаева взять на себя функции главы временного правительства и в течение полугода провести свободные и независимые выборы.





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