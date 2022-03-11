Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



"С огорчением сообщаем, что в связи с отменой страхового покрытия для коммерческих рейсов в, из и через Российскую Федерацию, все рейсы в РФ немедленно приостанавливаются до 13 марта", - сообщает Air Astana.



В то же время авиакомпания обещает "сотрудничать с правительством, чтобы как можно скорее возобновить полеты".



Напомним, ранее Аэрофлот заявил о прекращении осуществления зарубежных рейсов по всем направлениям, кроме Минска.



Российский туроператор Anex Tour и авиакомпания AZUR приостановили перевозки по международным направлениям .



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