Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию

11 мартa, 2022 пятница
13:03
война с Россией Air Astana

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию из-за отсутствия страхового покрытия для коммерческих рейсов

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"С огорчением сообщаем, что в связи с отменой страхового покрытия для коммерческих рейсов в, из и через Российскую Федерацию, все рейсы в РФ немедленно приостанавливаются до 13 марта", - сообщает Air Astana.

В то же время авиакомпания обещает "сотрудничать с правительством, чтобы как можно скорее возобновить полеты".

Напомним, ранее Аэрофлот заявил о прекращении осуществления зарубежных рейсов по всем направлениям, кроме Минска.

Российский туроператор Anex Tour и авиакомпания AZUR приостановили перевозки по международным направлениям .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
авиакомпания
Читайте также:
Олексій Данілов
10 мартa, 2022 четверг
Такого удара в спину мы не ожидали: украинские власти были готовы к вторжению России, но не к нападению со стороны Беларуси, - Данилов
Луцьк, вибухи
11 мартa, 2022 пятница
В Луцке впервые после начала войны раздались взрывы
Олег Дерипаска
3 мартa, 2022 четверг
Российский олигарх Дерипаска прогнозирует трехлетний жесткий кризис в РФ и предлагает перенести столицу в Сибирь
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.93
  • EUR
    Покупка 32.47
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 мартa
15:05
Украинцев предупреждают о "фейковых" электронных рассылках от имени госорганов
14:59
Зеленский: на всей нашей земле должны этой весной провести полноценную посевную кампанию – насколько это возможно
14:46
Президент Финляндии сегодня обсудит войну в Украине с Путиным
14:38
Россия может напасть на Одессу с территории оккупированного Приднестровья, - Труханов
14:35
"Россия должна каждый день платить за эту войну": Зеленский требует от партнеров новых санкций против оккупанта
14:35
"Стратегического перелома мы уже достигли": Зеленский призвал украинцев не поддаваться эмоциям и бороться до победы
14:25
"Простите, что не смогла воспитать достойного человека": у захваченного в плен пилота оккупантов мать оказалась жительницей Полтавщины
14:22
Почти миллион украинских семей остались без света из-за войны, – Минэнерго
14:20
ООН заявила о достоверных свидетельствах применения Россией кассетных бомб в Украине
14:20
Маргарита Симоньян
Симоньян планируют объявить в международный розыск, - Венедиктова
14:06
Vodafone
В Энергодаре снова заработал Vodafone, - мэр
13:57
РФ использует Беларусь как плацдарм для самолетов, - НАТО
13:53
Дмитрий Песков
"Никто не исключает": в Кремле назвали "концептуально возможной" встречу Путина с Зеленским после подготовки министрами
13:48
Анатолий Тимощук
Экс-капитана сборной Тимощука лишили тренерской лицензии, всех наград и пожизненно отлучили от украинского футбола за сотрудничество с РФ
13:45
Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка
13:42
В Полтавской области ВСУ сбили российскую ракету
13:25
Директор ЦРУ считает, что у Путина нет четкой конечной цели в войне с Украиной
13:21
Казахстанцы отправили в Украину 40 тонн гуманитарного груза
13:18
СБУ
"Надеюсь, нас отправят домой": СБУ перехватила разговор российского оккупанта, пытавшегося атаковать Киев
13:16
Удары по аэродрому Луцка: погибли 4 человека, - ОВА
13:15
Посол Украины в Японии считает, что Путин может быть готов к применению ядерного оружия
13:00
Оккупанты сосредотачивают основные силы на направлениях Киева и Мариуполя, - Генштаб
12:57
В Пологах оккупанты вывезли в неизвестном направлении двух искалеченных в результате обстрела детей, – Запорожская ОВА
12:46
Алексей Навальный
Заключенный Навальный призвал к антивоенным протестам в российских городах 13 марта
12:30
Жозеп Боррель
Еврокомиссия планирует удвоить военную помощь Украине, – Боррель
12:30
В Сумской области полиция и терроборона задержали 29 военных РФ
12:25
В Луганской области неизвестные под видом местных снимают агитационные ролики в поддержку Путина
12:15
Эксклюзив
Роман Костенко
Нам нельзя позволить Путину заморозить войну в Украине, – нардеп Роман Костенко
12:14
ЕС должен дать Украине более сильные сигналы о будущем членстве, - премьер Словении
12:12
В Луцке возобновили работу котельные, поврежденные обстрелом россиян
12:11
Прямым попаданием: на Харьковщине россияне обстреляли психоневрологический интернат
11:55
Moody’s
Moody's снизило до преддефолтного уровня рейтинги почти 100 крупнейших компаний России
11:41
ВСУ освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Черниговской области
11:37
Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что 16 тыс. наемников с Ближнего Востока готовы воевать против Украины, Путин приказал помочь им приехать
11:30
В Чернигове оккупанты повредили Музей украинских древностей Тарновского - здание пережило обстрелы большевиков и Вторую мировую
11:28
Британская разведка заявила, что Россия может готовиться к новому наступлению на Киев в ближайшие дни
11:16
Эксклюзив
В головах европейских политиков наконец-то появилась идея, что Украина будет членом Европейского Союза, – Климкин
11:16
Антивирусная программа Avast прекратила поставки в РФ и Белоруссию, - Федоров
11:10
В поддержку ВСУ и на гуманитарную помощь собрали около 11,5 млрд грн
11:04
КНДР провела испытания ракет
США заявляют, что КНДР тайно испытывает межконтинентальные баллистические ракеты
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV