Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию
Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию из-за отсутствия страхового покрытия для коммерческих рейсов
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"С огорчением сообщаем, что в связи с отменой страхового покрытия для коммерческих рейсов в, из и через Российскую Федерацию, все рейсы в РФ немедленно приостанавливаются до 13 марта", - сообщает Air Astana.
В то же время авиакомпания обещает "сотрудничать с правительством, чтобы как можно скорее возобновить полеты".
Напомним, ранее Аэрофлот заявил о прекращении осуществления зарубежных рейсов по всем направлениям, кроме Минска.
Российский туроператор Anex Tour и авиакомпания AZUR приостановили перевозки по международным направлениям .
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