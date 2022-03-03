Казахстан заявил о нейтралитете в войне России против Украины
Президент страны считает, что к согласию относительно "ситуации в Украине" следует прийти "путем переговоров"
Казахстан заявил о своем нейтралитете в войне России против Украины. Там выступают за урегулирование ситуации путем переговоров. Об этом информирует Еспресо.TV.
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
"Я разговаривал с президентом Владимиром Путиным о развитии торгово-экономических отношений. Я сказал, что очень важно прийти к соглашению по ситуации в Украине путем переговоров", - написал Токаев в Twitter .
А заместитель министра обороны Султан Камалетдинов заявил, что "конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может".
Добавим, что экс-председатель комитета по нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев заявил, что со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием стать на ее сторону в войне против Украины. По последним заявлениям президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, отметил Мусаев, заметно, что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России.
Отметим, что Казахстан заявил, что не признает контролируемые Россией террористические псевдореспублики ДНР и ЛНР, признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.
Также сообщалось об отказе этой страны на просьбу присоединиться к войне против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное