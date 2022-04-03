Казахстан зависим от России и не имеет своей позиции относительно войны в Украине. Китай – единственная сила, которая может сдержать Путина, – Козлов

Политик рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.



"Прежде всего, я бы сказал, что не существует вообще такой позиции, как позиция Казахстана. Действующий президент Токаев - это, к сожалению, абсолютно прокремлевская креатура. И семья его в Москве, и бизнес находится в России, и должен Токаев Путину, когда президент РФ спасал его власть. Поэтому какой-то своей позиции в Казахстане, к сожалению, быть не может", - отметил Козлов.



Казахский оппозиционер добавил, что будут еще заявления от Казахстана, которые, в первую очередь, будут согласовываться с президентом Российской Федерации Путиным.



"Казахстан имеет 7 тыс. км сухопутной границы с Россией, имеет очень маленькую армию. В Казахстане также есть такой ватный ошейник с Запада на Восток из абсолютно пропутинских и агрессивных граждан. Там даже раздаются призывы "Вова, приди" и все ждут крымского сценария. Казахстан в очень сложной ситуации как самостоятельное государство и очень зависим прямо от Путина.Относительно Казахстана у Путина есть только одна сила сдерживания – это Китай.У КНР есть свои интересы, это еще один крупный сосед Казахстана. Баланс может быть только в этой сфере. Казахстан не имеет своей, независимой позиции", - заметил Владимир Козлов.



Оппозиционер подчеркнул, что внутри Казахстана находится анклав России – Байконур, со своей армией, полицией, российскими рублями, школами, садиками и тд. Казахстан всегда понимает, что может быть поглощен Российской Федерацией достаточно быстро, ведь для этого есть все условия.

Напомним, Казахстан заявил о своем нейтралитете в войне России против Украины. Там выступают за урегулирование ситуации путем переговоров, а также что государство не будет выступать инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.