Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского канала "Царьград" за экстремизм

Об этом сообщает КазТАГ.

"На сайте "Царьград" были обнаружены материалы, направленные на нарушение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни. Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства", - говорится в заявлении министерства информации и общественного развития Казахстана.

В четверг, 17 августа, во время повторного мониторинга установлено, что данные материалы, нарушающие законодательство Казахстана, владельцем интернет-ресурса не удалены.

"При этом в случае устранения интернет-ресурсами tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv нарушений законодательства Казахстана доступ к ним будет восстановлен. В вопросах соблюдения требований законодательства Казахстана министерство всегда придерживается позиции налаживания конструктивного диалога и налаживания сотрудничества с администрациями интернет-ресурсов" , - отмечается в сообщении.

Основатель пропагандистского ресурса "Царьград" уже отреагировал на решение Казахстана.

"И знаете почему нас запретили? За "пропаганду экстремизма"! Есть и ссылки конкретные публикации. Пока мы будем стыдиться собственной истории, пока российская империя не станет символом нашего триумфа в официальной риторике так и будет. Бывшие наши провинции, получившие образование, высокою русскую культуру... население, которых за счет природных русских областей обильно финансировалось, и при Империи и при Союзе - так и будут корчить из себя суверенные государства. Мы, канал русского православного большинства, не оставим своих, русских людей, где бы они ни жили, и никогда не позволим издеваться над великим русским народом", - говорится в заявлении российской стороны.