Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я думаю, что Казахстан также находится под угрозой. Придет некоторое время и Путин может начать войну против Казахстана. Он же и говорит об империи. Часть Казахстана в свое время входили в состав Российской империи. И Путин может в любой момент заявить претензии на Север Казахстана. В Казахстане это понимают", – объяснил Костенко.

Костенко добавил, что после того, как президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев

попросил Путина ввести контингент войск ОДКБ для подавления протестов в январе этого года, угроза аннексии части Казахстана только возросла.

"После того как в Казахстане попросили ввести войска ОДКБ в январе этого года, угроза аннексии для Казахстана только возросла. Теперь мало того, что россияне считают казахов второсортным народом, как и все соседние, так в кремле считают, что имеют право в любой момент ввести войска в Казахстан. Они считают, что имеют право ввести войска в любую страну, чтобы спасать униженных русскоговорящих людей", - добавил Костенко.

17 июня во время сессии с Владимиром Путиным Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ДНР/ЛНР".

При этом Токаев на форуме официально встречался как с Путиным, так и с руководителями Татарстана и Башкортостана Рустамом Миннихановым и Радием Хабировым.

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