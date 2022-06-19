Казахстан является одной из целей Путина, - полковник Костенко
Народный депутат и полковник ВСУ Роман Костенко считает, что Путин может начать военное вторжение в Казахстан
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Я думаю, что Казахстан также находится под угрозой. Придет некоторое время и Путин может начать войну против Казахстана. Он же и говорит об империи. Часть Казахстана в свое время входили в состав Российской империи. И Путин может в любой момент заявить претензии на Север Казахстана. В Казахстане это понимают", – объяснил Костенко.
Костенко добавил, что после того, как президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
попросил Путина ввести контингент войск ОДКБ для подавления протестов в январе этого года, угроза аннексии части Казахстана только возросла.
"После того как в Казахстане попросили ввести войска ОДКБ в январе этого года, угроза аннексии для Казахстана только возросла. Теперь мало того, что россияне считают казахов второсортным народом, как и все соседние, так в кремле считают, что имеют право в любой момент ввести войска в Казахстан. Они считают, что имеют право ввести войска в любую страну, чтобы спасать униженных русскоговорящих людей", - добавил Костенко.
- 17 июня во время сессии с Владимиром Путиным Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ДНР/ЛНР".
- При этом Токаев на форуме официально встречался как с Путиным, так и с руководителями Татарстана и Башкортостана Рустамом Миннихановым и Радием Хабировым.
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