Казахстан выходит из соглашения СНГ о валютном комитете
Казахстан выходит из соглашения Содружества Независимых Государств от 1995 года о межгосударственном валютном комитете
Об этом говорится в указе президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, сообщают местные СМИ.
Сообщается также, что документ уже вступил в силу.
"Утвердить протокол о прекращении действия Соглашения о создании межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 г., осуществленный в Минске 25 октября 2013 г.", - говорится в указе.
Также отмечается, что комитет создавался в целях содействия организации многостороннего сотрудничества в валютно-платежных и кредитных отношениях, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создание платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничество и осуществление согласованных действий по вопросам валютного контроля.
- Напомним, 6 июля российский суд закрыл основной экспортный маршрут для казахстанской нефти.
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