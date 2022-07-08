Об этом говорится в указе президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, сообщают местные СМИ.

Сообщается также, что документ уже вступил в силу.

"Утвердить протокол о прекращении действия Соглашения о создании межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 г., осуществленный в Минске 25 октября 2013 г.", - говорится в указе.

Также отмечается, что комитет создавался в целях содействия организации многостороннего сотрудничества в валютно-платежных и кредитных отношениях, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создание платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничество и осуществление согласованных действий по вопросам валютного контроля.

Напомним, 6 июля российский суд закрыл основной экспортный маршрут для казахстанской нефти.

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