Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ 106 видов товаров, включая технологические - дрона, микроэлектронику и другие, что может использоваться россиянами в военных целях", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, эти товары не производились в Казахстане. Так россияне пытаются обойти санкции и получить западные компоненты через реэкспорт.