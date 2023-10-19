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Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях

19 октября, 2023 четверг
12:49
Война с Россией

В четверг, 19 октября, Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в военных целях против Украины

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ 106 видов товаров, включая технологические - дрона, микроэлектронику и другие, что может использоваться россиянами в военных целях", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, эти товары не производились в Казахстане. Так россияне пытаются обойти санкции и получить западные компоненты через реэкспорт.

  • Напомним, в Казахстане хотят запретить продажу товаров с символами Z, V и ПИК Вагнера.
  • Также Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского канала Царьград за экстремизм.
  • Недавно президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил , что его страна поддерживает решение ЕС по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти, также выступает за мирные переговоры.
Мир
санкции против России
Мир про Украину
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