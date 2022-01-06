Казахстан ввел госрегулирование цен на автогаз на фоне протестов

Об этом говорится на сайте премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.



"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - говорится в заявлении.



Следовательно, цены в разных регионах на сжиженный газ будут колебаться от 50 до 75 тенге за литр.



Такие предельные цены на розничную реализацию бензина установлены с учетом налога на добавленную стоимость: марка АИ-80 – 89 тенге за литр, марки АИ-92 и АИ-93 – 182 тенге за литр, марка АИ-95 – 215 тенге за литр.



Предельные цены на розничную реализацию дизельного горючего (летнее, межсезонное) с учетом НДС установили в зависимости от региона: от 230 до 260 тенге за литр.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .

Минздрав Казахстана сообщил , что в результате протестов в стране пострадали более тысячи человек.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил , что российские военные начали выполнять "поставленные задачи" в Казахстане.