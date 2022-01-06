Казахстан ввел госрегулирование цен на автогаз на фоне протестов
Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ
Об этом говорится на сайте премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.
"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - говорится в заявлении.
Следовательно, цены в разных регионах на сжиженный газ будут колебаться от 50 до 75 тенге за литр.
Такие предельные цены на розничную реализацию бензина установлены с учетом налога на добавленную стоимость: марка АИ-80 – 89 тенге за литр, марки АИ-92 и АИ-93 – 182 тенге за литр, марка АИ-95 – 215 тенге за литр.
Предельные цены на розничную реализацию дизельного горючего (летнее, межсезонное) с учетом НДС установили в зависимости от региона: от 230 до 260 тенге за литр.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Минздрав Казахстана сообщил , что в результате протестов в стране пострадали более тысячи человек.
- Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.
- 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил , что российские военные начали выполнять "поставленные задачи" в Казахстане.
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