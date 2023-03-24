Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию
Казахстан планирует усилить контроль за реэкспортом товаров в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций
Об этом сообщает Financial Times.
Так, с 1 апреля в стране заработает система таможенного отслеживания – новый онлайн-инструмент, позволяющий в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе.
"Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за торговлей с партнерами", - сказал казахстанский чиновник.
По его словам, страна "постоянно работает над понижением рисков реэкспорта".
Издание отмечает, что в прошлом году наблюдался резкий рост экспорта в РФ – на 25% по сравнению с предыдущим годом, в частности, бытовой электроники, поскольку санкции ограничили для Москвы доступ на западные рынки. К примеру, количество стиральных машин, экспортируемых в Россию из Казахстана, возросло с нуля в 2021 году до почти 100 тыс. в 2022 году.
- Ранее Казахстан ликвидировал свое торговое консульство в РФ.
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