Казахстан - Украина: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022
Сборные Украины и Казахстана назвали стартовые составы на матч квалификации чемпионата мира-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч состоится в Нур-Султане на "Астана Арене".
Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко (К), Буяльский, Яремчук.
Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагиберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.
Еспресо.TV проведет текстовую трансляцию матча Украина - Казахстан. Начало - в 17:00 .
- 1 сентября Тарас Степаненко не попал в заявку сборной Украины на отборочный матч чемпионата мира-2022 против Казахстана.
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